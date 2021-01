Coronavirus : "On n'attendra pas le mois de mars pour agir", dit Véran

publié le 24/01/2021 à 01:00

Il est dans tous les esprits : un troisième confinement en France. Face à l'évolution de la pandémie de Covid-19 et la vaccination qui démarre seulement, l'issue semble inéluctable. Ce samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé : "On n'attendra pas qu'une nouvelle vague arrive pour prendre les bonnes mesures".

Six lecteurs du Parisien, âgés de 21 à 74 ans, ont posé des questions au ministre de la Santé ce samedi. Est venue sur la table, la question de la reprise de l'épidémie au mois de mars et de potentiels aménagements des vacances de février. "Je ne sais pas qui vous annonce une grande épidémie en mars ! Aucune décision n'a été entérinée pour aménager les vacances", explique le ministre.

"Aujourd'hui, notre pays connaît une forte tension épidémique avec plus d'admissions à l'hôpital que de sorties. Ça a malheureusement un air de déjà-vu. Il faut que le couvre-feu fonctionne, qu'on parvienne à tenir bon face au variant et à gagner du temps", poursuit-il dans les colonnes du Parisien.

"Dans le meilleur des scénarios, on arrivera à faire baisser la pression épidémique. Si ce n'est pas le cas, on n'attendra pas le mois de mars pour agir. On suit au jour le jour l'évolution des effets du couvre-feu. On n'attendra pas qu'une nouvelle vague arrive pour prendre les bonnes mesures", insiste Olivier Véran.