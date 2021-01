Coronavirus : un simulateur estime à quelle date vous pourriez vous faire vacciner

publié le 25/01/2021 à 08:00

Tandis que 1.026.871 de Français ont d'ores et déjà reçu la première dose du vaccin, deux chercheurs lyonnais ont mis au point un simulateur permettant d'estimer la date à laquelle chaque individu pourra être vacciné, en fonction de son âge, de son état de santé ou encore de son métier.

Nommé "calculateur de queue pour le vaccin", ce simulateur est basé sur les chiffres officiels publiés par l'Insee, la Haute Autorité de santé, Santé Publique France ou encore les chiffres publiés quotidiennement sur le site CovidTracker.fr, indique 20 Minutes.



"Au moment où la France entamait sa campagne de vaccination contre la Covid-19 (prévoyant d’atteindre 1.000.000 de vaccinations fin janvier) je me suis posé la même question que des millions de Français : quand pourrais-je me faire vacciner ? J’ai essayé de trouver une réponse, et j’ai fini par construire moi-même un outil pour calculer ma position dans la file d’attente", a expliqué Salam Moubarak, docteur à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, à nos confrères.

Une première injection à partir de novembre pour une personne de 30 ans en bonne santé

Ainsi, avec Maciej Kowalski de la start-up Omni Calculator, Salam Moubarak a créé un simulateur, semblable à celui développé en Angleterre. "En prenant en considération l’âge, la profession, l’état de santé, les facteurs de risque, mais aussi le taux d’approbation du vaccin au sein de la population et la durée de la campagne vaccinale, notre algorithme est capable d’estimer la date à laquelle chaque Français pourrait avoir accès au vaccin.

Notre calculateur vous fournit le nombre minimal et maximal de personnes devant vous, ainsi qu’une estimation de la durée qu’il vous faudra attendre avant de recevoir votre dose", précise le chercheur. Afin de calculer votre place "dans la queue", rendez-vous sur le site d'Omni Calculateur et entrez les informations demandées. En quelques secondes, vous avez une estimation de la date à laquelle vous devriez pouvoir être vaccinée.



Pour une personne de 30 ans, ni enceinte, ni exerçant dans le médical et qui n'a pas été en contact à haut risque avec une personne infectée, le simulateur prévoit une première vaccination entre le 13 novembre 2021 et le 30 mars 2022 et estime qu'il y a "entre 20.804.000 et 30.604.000 personnes" devant elle dans la queue.