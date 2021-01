publié le 26/01/2021 à 08:09

Face aux conséquences de la crise du coronavirus, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a souligné, ce mardi 26 janvier, que le chômage partiel sera effectif "autant de temps qu'il faudra" en France, en ajoutant que "le quoiqu'il en coûte durera aussi longtemps que nécessaire". "La priorité est de sauver le maximum d'emplois" a-t-elle également affirmé.

Malgré l'épidémie de la Covid-19, "la crise qu'on traverse n'efface pas la nécessité de réformer en France" estime Élisabeth Borne, qui a reçu les représentants des organisations syndicales et patronales pour évoquer l'assurance chômage, lundi 25 janvier. "L'objectif de cette réforme est de lutter contre la précarité et qu'il y ait plus d'équité" a argumenté la ministre du Travail, selon laquelle, "le système actuel n'est pas satisfaisant".



Élisabeth Borne a également dit que l’exécutif est "très attentif à la situation des jeunes", qui est "très difficile" pour eux. La ministre a tenu à souligner que "dès le mois de juillet, on a mis en place un plan '1 jeune, 1 solution' qui propose des aides à l'embauche". "Plus d'un million de jeunes ont été recrutés en CDD ou CDI et 450.000 en apprentissage" a-t-elle indiqué en se satisfaisant que "ce plan porte ces fruits".