publié le 12/01/2021 à 09:01

138.000 Français sont vaccinés à ce jour. La situation s'améliore, mais le rythme est encore trop lent. La campagne devrait s'accélérer alors qu'elle entre dans une nouvelle phase car dès la semaine prochaine, les plus de 75 ans pourront bénéficier à leur tour du vaccin. Pour cela, il faudra s'inscrire dès jeudi sur internet.

La première étape de la vaccination est de trouver le centre le plus proche. Pour cela, il suffit d'aller sur le site internet "santé.fr", et de taper son adresse pour qu'une liste de centres apparaisse.

Ensuite, la deuxième étape est de prendre rendez-vous. Soit vous allez sur le site internet du centre hospitalier, soit vous l’appelez directement, ou soit un lien vous dirige directement sur une plateforme de prise de rendez-vous. RTL vous révèle ce matin que le gouvernement en a choisi trois : le leader du marché Doctolib, 42 millions de Français y ont un compte, mais aussi Maiia, et Keldoc. Il est possible d'aller directement sur les sites des centres de vaccination pour choisir un créneau.

Sur internet, on vous proposera plusieurs possibilités et c’est vous qui choisissez. Le rendez-vous est confirmé à 100%, il n'y a pas besoin d’être rappelé. En passant par Doctolib, vous prenez directement rendez-vous pour les deux doses.

Y a-t-il des risque d’embouteillages ?

Les plateformes sont confiantes car 5 millions de personnes ont plus de 75 ans. Pour Doctolib qui génère 70 millions de visites chaque mois, la vaccination est donc un petit pourcentage. Maiia, l’autre plateforme ne s’inquiète pas non plus car le site peut encaisser 4.000 connexions en simultané.

Les inscriptions seront ouvertes dès le jeudi 14 janvier. Il y a une exception dans le grand Nancy, car il est possible pour les plus de 75 ans de se faire vacciner dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas internet, un numéro national sera mis en place.