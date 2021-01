publié le 18/01/2021 à 08:17

Le couvre-feu à 18h généralisé à tout le territoire a été décrété depuis samedi 16 janvier. Un dispositif qui a un impact non négligeable pour les commerçants, déjà lourdement affectés par l'épidémie de coronavirus et les confinements successifs. La tranche 17h-20h représente pas moins de 20% à 30% de leur chiffre d'affaires.

Pour la plupart, les professionnels s'adaptent et se réorganisent en vue des soldes qui se dérouleront mercredi 20 janvier. L'opération devrait être assez indolore, estime Francis Palombi, le Président des Commerçants de France.

"Finalement, cette mesure n'aura pas un impact significatif exagéré. Il y a une forme de réorganisation des commerçants qui s'adaptent" au nouveau dispositif sanitaire, explique-t-il. "Les commerçants ont ouvert entre midi et 14h, et plus tôt, dès 8h30 le matin. Nous avons demandé une ouverture pendant tous les dimanches en janvier et pourquoi pas au mois de février", ajoute le Président des Commerçants de France.

À écouter également dans le journal

Pièces jaunes - L'opération pièces jaunes en partenariat avec RTL débute ce lundi pour récolter des fonds dédiés aux enfants et adolescents hospitalisés. Didier Deschamps est le parrain de cette édition 2021.



Faits divers - Après la disparition d'un skieur dans les Vosges, les recherches interrompues pendant la nuit doivent reprendre ce lundi 18 janvier. Son compagnon de randonnée a été retrouvé sain et sauf.

Russie - L'opposant qui accuse le Kremlin d'avoir tenté de l'assassiner a été arrêté à son arrivée à Moscou en Russie pour violation des conditions d'une condamnation de 2014. Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ont demandé sa libération.