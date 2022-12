La chronique de Laurent Gerra du lundi 12 décembre

La France a battu l’Angleterre en quart de finale de la coupe de monde de football. On en parle avec un Français et une Anglaise : Pierre Arditi et Jane Birkin.

"Moi j’ai regardé la match mais j’ai pas compris le règle de la hors-jeu", confie Jane Birkin. "Mais enfin c’est consternant, quand on ne connaît pas la règle du hors-jeu on ne regarde pas le foot, on va au cinéma ou on fait du tricot !", renchérit Pierre Arditi en expliquant : "Mais bien sûr que j’ai regardé le match, je suis le plus grand supporter de l’équipe de France ! Et je dis merci à Harry Kane, qui a raté son pénalty. Non mais vous vous rendez-compte : rater un pénalty en quart de finale ! C’est lamentable ! Cet homme souffre !".

"Rassurez-vous, contrairement à vos rivaux de LR, nous n’avons jamais dit que vous aviez une voix de canard. Que peut-on faire pour vous ? ", demande Mademoiselle Jade à Éric Ciotti. "Parler de mon élection à la tête des Républicoin-coin. Les Français en ont marre du footeballe et des coups de pieds en coin-coin", explique-t-il.

La menace d’une grève dans les transports à Noël inquiète de plus en plus les Français. On en parle avec le secrétaire général de la CGT : Philippe Martinez. "Les Français ont-ils raison de s’inquiéter ?", questionne Mademoiselle Jade. "Pas du tout, et je suis venu aujourd’hui pour les rassurer : ils pourront fêter Noël comme chaque année (...) Qu’est-ce qu’on dit, nous autres, à la CGT ? On dit que Noël, c’est la tradition. A Noël, on décore le sapin, on mange de la bûche, et on galère dans les transports. Que c’est ça un Noël qu’il est réussi", répond-il.

