La chronique de Laurent Gerra du mardi 6 décembre

Comme tous les français, les personnalités se passionnent pour cette Coupe du monde au Qatar. C’est le cas de notre ami Enrico Macias, grand supporter de foot.

"Tu sais, nous autres les orientaux, le football, on adore ça… A chaque fois qu’on voit un truc rond, on shoote dedans. Que ce soille un ballon, une orange amère ou une pastèque… Mais avec la pastèque, vu comme c’est dur, t’as intérêt à avoir des pieds en bétons parce que sinon tu te retrouves comme mon p’tit frère BéHenzema, à jouer la fin de la partie chez toi avec des béquilles", explique Enrico Macias.

La polémique enfle en ce moment sur le prix des transports à Paris et en Ile-de-France où une hausse de 20 à 36% serait envisagée. On en parle, bien entendu, avec notre spécialiste économie : François Lenglet. "Bonjour Jade. Vous savez, en économie, les lois du marché sont très simples : si le métro est trop cher, on prend le taxi", détaille-t-il. "Prenons Calcutta. Là-bas, un taxi transporte jusqu’à 87 personnes d’un bout à l’autre de la ville pour 2 roupies soit le prix d’une demi-bouse de vache sacrée. Il suffit de trouver de la place sur le toit. Résultat : personne ne prend le métro", ajoute François Lenglet.

Michel Houellebecq a adapté son roman La carte et le territoire. "L’augmentation du prix du gaz est une catastrophe pour les gens comme moi", reconnaît le philosophe. "Les frileux ?" lui demande Mademoiselle Jade. "Non, les suicidaires. Je ne vais quand même pas aller demander un prêt à Cofidis avant de me mettre la tête dans le four", répond Michel Houellebecq.

