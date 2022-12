Réforme des retraites : la CGT réaffirme son "opposition au report de l'âge légal à 65 ou à 64 ans"

Une semaine avant de présenter son texte devant l'Assemblée nationale, la Première ministre Élisabeth Borne a entamé les négociations avec les partenaires sociaux ce jeudi 8 décembre. La marge de négociations semble étroite pour les syndicats, qui se projettent déjà au mois de janvier.

"On fait un point avec la Première ministre alors que les concertations ne sont pas terminées. On n'a toujours pas compris la méthode", fustige le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. "On a réaffirmé notre opposition au report de l'âge légal à 65 ou à 64 ans".

"Nous lui avons proposé de d'abord travailler sur un certain nombre de mesures, par exemple comment faire en sorte que les seniors restent jusqu'à l'âge légal d'aujourd'hui", précise-t-il. "On travaille sur les mesures de pénibilité, qu'on puisse travailler sur des pré-retraites progressives et qu'on voie à l'issue d'un, deux ou trois ans de mise en œuvre de ces mesures, si le problème est l'âge légal ou pas. Elle n'est pas d'accord, puisqu'elle insiste sur le fait qu'il faut absolument travailler plus longtemps".

