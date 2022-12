France - Angleterre : quand Harry Kane recevait des conseils de Johnny Wilkinson pour tirer un penalty

Comme un signe du destin. Après la victoire de l'équipe de France ce samedi face à l'Angleterre (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde, les réseaux sociaux n'ont pas manqué de chambrer Harry Kane. L'attaquant anglais, buteur après un premier penalty obtenu à la 53e minute, a complètement raté son deuxième tir au but, manquant ainsi l'opportunité d'égaliser peu de temps avant la fin du temps réglementaire.

Les internautes ont déniché une vidéo du buteur anglais datant de 2018. Sur ces images, on peut voir le célèbre joueur de rugby, Sir Jonny Wilkinson, quadruple vainqueur du Tournoi des VI Nations (2000, 2001, 2003, 2011) et champion du monde en 2003, conseiller Harry Kane sur sa technique de penalty. Après un premier tir à ras de terre réussi, le rugbyman lui explique qu'il "a tout faux", et lui montre comment tirer un drop, un tir qui s'envole bien évidemment au-dessus des cages.

Face aux Bleus, Harry Kane a finalement suivi les conseils de Wilkinson en envoyant son tir dans les tribunes. Au lendemain de la défaite, le capitaine anglais a posté un message sur les réseaux sociaux, se disant "absolument dégoûté". "Nous avons tout donné et tout s’écroule sur un détail pour lequel je prends la responsabilité. Il n’y a pas à s’en cacher, cela fait mal et il faudra du temps pour s’en remettre mais ça fait partie du sport. Maintenant, il s’agit d’utiliser cette expérience pour être mentalement et physiquement plus fort pour le prochain défi".

