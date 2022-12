La chronique de Laurent Gerra du mercredi 7 décembre

Emmanuel Macron tourne chaque semaine une vidéo YouTube dans laquelle il répond aux questions des internautes. Dans la dernière, c’est authentique, il se positionne sur cette interrogation : faut-il manger de la viande ou des légumes ?

"Kévin me demande sur Snapchat : plutôt slip ou caleçon ? (...) Perso, j’suis plutôt slip. C’est Brigitte qui me les achète chez Petit Bateau. Mais vous, les français, je vous conseille de vous tricoter des caleçons en laine comme ça vous aurez bien chaud cet hiver sans dépenser un pognon de dingue en énergie", explique Emmanuel Macron.

Patrick Sébastien lit son conte de Noël : Le sapin et le p’tit cul. "C’était l’hiver au Cap d’Agde. Tout le monde s’était rhabillé. Tout le monde… Sauf une personne. Dans les dunes désertes balayées par le vent froid de décembre, se promenait un dernier p’tit cul", décrit-il à Mademoiselle Jade.



Alain Souchon sort l’album de sa dernière tournée triomphale. Il a réservé son premier entretien à Steven Bellery sur RTL dans lequel il a révélé faire le poirier avant chaque concert. "Après le concert, je rentre à l’hôtel et je me fais monter une soupe. C’est sympa, la soupe. Parfois je suis quand même un peu foufou. Alors au lieu de commander une poireaux-pommes de terre, je prends une soupe à la tomate, un truc de punk quoi", raconte l'artiste.

