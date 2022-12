La chronique de Laurent Gerra du lundi 5 décembre

Éric Ciotti célèbre sa victoire à l'élection à la tête des Républicains. "C’est pas pour moi que les français sont descendus dans la rue hier et qu’ils ont klaxonné toute la nuit ?", demande-t-il à Mademoiselle Jade.

Des manifestants défient le pouvoir en Chine. Ereintés par la politique du "zéro Covid" et les privations de liberté, les chinois se rebellent contre la dictature de Xi Jinping. Pour en parler, nous recevons le premier sinologue de France, Jean-Pierre Raffarin. "Assez de chinoiseries, mademoiselle Jade ! L’heure est grave… Comme dit Confucius : 'Si ton bœuf sauté sur plaque chauffante miaule encore, c’est que le chat n’a pas été assez cuit !', déclare Jean-Pierre Raffarin.

"Cela signifie que plus Xi Jinpingprive son peuple de liberté, plus le peuple se rebelle, et plus Xi Jinping va limiter les libertés. Comme le dit L ao-Tseu : 'C’est la nouille qui se mord la queue !', conclut-il.

La situation en Chine inquiète les états occidentaux. Pour en parler, nous recevons le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. "La situation du peuple chinois muselé et enfermé par Xi Jinping est intolérable. Quel homme peut-il être assez inhumain pour enfermer les gens à cause d’un petit virus ?", demande-t-il. "Ben vous… Il y a deux ans avec le confinement", lui répond Mademoiselle Jade. "Ah oui, c’est vrai… Enfin quand même, quel homme peut-il être assez cruel pour limiter la circulation des gens, même quand ils ne sont pas contaminés ?", rétorque Olivier Véran.

