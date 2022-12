La chronique de Laurent Gerra du jeudi 8 décembre

La France affrontera l’Angleterre le samedi 10 décembre en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar. On en parle avec le sélectionneur de l’équipe de France : Didier Deschamps.

"Nous le préparons dans une approche de groupe, tant du point de vue de l’équipe que du point de vue collectif", explique Didier Deschamps. "Un mot sur Kylian Mbappé : c’est votre principal atout ?", lui demande Mademoiselle Jade. "En effet, c’est à la fois notre principal atout, mais pas seulement. C’est aussi notre pièce maîtresse, tant au niveau de l’efficacité", répond le sélectionneur de l'équipe de France.

Le pape François, qui souffre toujours du genou, a consulté le médecin du club de football l'Atlético de Madrid. Prenons donc des nouvelles de sa Sainteté. ": C’est vrai que ça va pas mal… Heureusement, parce que vous savez, Noël, c’est une période chargée pour ma boîte. En plus, avec tous les évêques et les cardinaux qui racontent leurs histoires de tripotages, j’ai été obligé d’organiser un Confess Friday avec 40% de réduction sur les pater et les avé", confie le pape.

Nous commémorons depuis le 5 décembre, le 5e anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday. Nous avons voulu l’évoquer avec son sosie vocal officiel : Jean-Baptiste Guégan. "Merci de me demander mon avis : j’ai bien réfléchi, je dirais que je suis plutôt contre la mort parce que j’ai remarqué qu’après, on peut plus faire de nouveau disque", reconnaît-il. "Et puis j’ai peur qu’après ma mort, la mère de ma femme Tiatiatia, mamie Guéboudou, elle vende ma maison de Morne-la-Croquette et que mes enfants Jean-David et Jeanne-Laura, ils se disputent avec Tiatiatia", ajoute Jean-Baptiste Guégan.

