Dimanche 20 novembre, aux environs de 2min45 de jeu du match d'ouverture du Mondial Qatar-Equateur, Enner Valencia ouvrait le score pour les Sud-Américains. Comme d'habitude, explosion et démonstration de joie s'ensuivirent pour l'Equateur, puis coup de froid. Et cette fois-ci, rien à voir avec la climatisation du stade Al-Bayt. En effet, à la suite de la vérification de l'arbitrage semi-automatique du hors-jeu, le but était refusé. Et autant dire que la justification est restée longtemps peu compréhensible.

Sur le coup franc d'Estupinan, Torres est à la lutte avec le gardien qatari Al-Sheeb qui se loupe complètement sur sa sortie. L'Equatorien touche alors le ballon de la tête. C'est à ce moment-là que le hors jeu est décrété contre... Estrada. Ce dernier est derrière Torres, mais on peine à croire que la passe lui était destinée ni qu'il faisait action de jeu.

Toujours est-il qu'Estrada a ensuite remisé le ballon de la tête, et à la suite d'un cafouillage, Enner Valencia marquait un but qui allait être annulé pour un bout de genou et un bout de pied qui seraient hors-jeu. Cette décision n'a fait que repousser l'inéluctable, l'Equateur obtenant un penalty pour ouvrir le score à la 16e minute, avant de s'imposer 2-0 face à une équipe locale assez faible.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info