La chronique de Laurent Gerra du vendredi 2 décembre

Line Renaud rend visite à Brigitte Macron à l'Élysée. "Je me disais que le petit Emmanuel pourrait me faire la même fleur qu'à Joséphine Baker pour le Panthéon, ça ne se presse pas, car je suis en pleine forme", explique Line Renaud à Brigitte Macron.

"Vous avez raison Line. Moi, dans ma convention obsèques j'ai dit que je voulais être au Panthéon entre Stéphane Bern et Muriel Robin", lui répond Brigitte Macron en préparant une tisane les deux marmottes.

La semaine dernière, ont été mises aux enchères, plus de 300 lettres d'amour écrites entre 1938 et 1942 par François Mitterrand et adressées à Marie-Louise Terrasse, Catherine Langeais. Nous nous sommes procurés ces missives écrites pendant cette période troublée dont une à Vichy en 1942. "Comme tu le sais, j'ai décroché un poste de contractuel dans le gouvernement de Vichy. Un poste de gratte-papier à la légion française des combattants (...) au moins je suis nourri, logé et chauffé et comme ça j'ai tout le temps de t'écrire ma Marie-Louise", explique François Mitterrand.

