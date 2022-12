Le syndicat SUD-Rail a décidé de maintenir son appel à la grève des aiguilleurs couvrant le premier week-end des vacances de Noël, après une journée de négociation avec la direction de la SNCF dont les propositions "frôlent le mépris", a jugé le syndicat. Ils demandent une meilleure reconnaissance de leur profession et une amélioration de leurs conditions de travail.

SUD-Rail indique dans un communiqué : "Il reste encore du temps à la direction SNCF pour poursuivre les négociations si elle veut éviter un conflit important", appelant les agents de circulation à continuer à "déposer massivement" leurs déclarations d'intention, obligatoires pour se mettre en grève.





La CGT-Cheminots a de son côté qualifié les propositions de la direction d'"insuffisantes" et a déposé des préavis sur le plan local mais n'appelle pas à un mouvement national. Les autres organisations Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots n'appellent elles pas à la grève.

