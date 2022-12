La France est toujours en course dans ce Mondial 2022 et affrontera le Maroc mercredi 14 décembre en demi-finale de la compétition. En attendant le match, RTL vous explique pourquoi un cornichon est devenu un héros de la Coupe du monde.

Pour comprendre, il faut remonter en 1966, lors du Mondial en Angleterre. Trois mois avant le début de la compétition, histoire de faire monter la pression populaire, le trophée est exposé au milieu d'une exposition de timbres dans une église, en face de l'Abbaye de Westminster. Drôle et mauvaise idée : le 20 mars, à 12h10, celui-ci a disparu de sa vitrine !

Lors de leurs investigations, les policiers remarquent tout de suite un élément étrange : le voleur n'a pris que la Coupe du monde, alors qu'il y avait à côté des timbres estimés à plusieurs millions de livres sterling. Ils comprendront pourquoi quelques jours plus tard, lorsqu'un homme contacte la Fédération anglaise de football : il ne s'agit pas d'un vol, mais d'un kidnapping.

Le ravisseur réclame à l'instance une rançon de 15.000 livres sterling, ce qui est une grosse somme pour l'époque. Un rendez-vous est alors fixé dans un parc, auquel se rend un policier en civil muni d'une valise contenant 500 livres et du papier journal en dessous. Un homme est finalement arrêté, mais il n'a pas le trophée, il est juste un intermédiaire.

La coupe retrouvée lors d'une simple balade

Les Anglais pensent alors à faire fabriquer une réplique du trophée, mais la FIFA refuse. Si le commanditaire de ce kidnapping n'a jamais été retrouvé, la Coupe du monde finalement si, grâce à "Pickles" ("cornichon" en français). Il s'agit du nom du chien croisé border Collie de David Corbett. Lors d'une balade dans la banlieue sud de Londres, Pickles est attiré par un paquet sous un buisson et tombe sur le précieux sésame.

Impossible de savoir comment la coupe s'est retrouvée là, mais Pickles est lui devenu un héros national. D'autant plus que, quelques mois plus tard, le capitaine de l'équipe anglaise Bobby Moore soulève le trophée à Wembley. Pour son exploit, Pickles reçoit 5.000 livres de récompense, soit cinq fois plus que la prime des footballeurs champions du monde.

Et si aujourd'hui Pickles n'est plus, son collier est désormais exposé au musée du football à Manchester. Pas mal pour un cornichon, non ?

