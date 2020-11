Confinement en France : un dispositif "autoritaire", selon un journal allemand

publié le 14/11/2020 à 12:50

Les décisions prises par l'exécutif ne sont pas seulement critiquées en France. Le magazine allemand Die Zeit n'y va pas avec le dos de la cuillère cette semaine. L'hebdomadaire de référence Outre-Rhin juge le dispositif "autoritaire" et parle carrément d'"absurdistan". Une attaque en règle.

Voilà comment la journaliste de l'hebdomadaire de centre-gauche décrit la situation en France : il faut une attestation pour emmener ses enfants à l'école ou aller chercher du sirop pour la toux. Il y a des vigiles pour surveiller les peluches au rayon des jouets dans les supermarchés afin que les clients n'achètent rien d'interdit. Le confinement à la française est tellement répressif que les règles qui ont du sens en sont discréditées.

Le chef de l'État français en prend aussi pour son grade. La politique du Président Emmanuel Macron est quasiment monarchique, dit-elle. Le Parlement n'a quasiment pas son mot à dire sur des décisions adoptées par un Conseil de défense comptant quelques ministres, des fonctionnaires et des officiers.

Angela Merkel ne peut rien décider seule

Et le pire, conclue-t-elle, c'est que malgré cette méthode des plus autoritaires, le nombre de morts en France est plus élevé qu'en Suède. Il faut dire qu'en Allemagne, c'est un peu l'inverse. Les Länder étant compétents en matière sanitaire, Angela Merkel ne peut rien décider sans l'accord des 16 ministres-présidents.

Si des grandes lignes sont dessinées, les applications sont régionales. Ce qui est interdit au Nord peut-être autorisé au Sud. À la différence d'Emmanuel Macron, Angela Merkel n'a pas de pouvoir sur ce dossier, et est donc beaucoup plus populaire que lui.