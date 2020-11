Coronavirus : les enfants auraient-ils déjà des anticorps efficaces ?

publié le 14/11/2020 à 08:30

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la situation des enfants interroge. Ils se contamineraient relativement peu entre eux, présenteraient plus souvent des formes asymptomatiques de la maladie, et semblent moins sujets aux formes graves du coronavirus. Une explication a été avancée par des chercheurs britanniques : certains enfants auraient déjà développé des anticorps en attrapant d'autres coronavirus, et ils seraient efficaces contre la Covid-19.

L'étude a été publiée vendredi 6 novembre dans la revue Science. Elle indique que de nombreux enfants, et quelques adultes, disposaient avant la pandémie d'anticorps qui permettraient, au moins en laboratoire, d'empêcher la Covid-19 d'entrer dans les cellules humaines. Le tout grâce à une "base" commune entre les différents coronavirus.

Les enfants développeraient plus d'anticorps de ce type parce qu'ils attrapent plus souvent des coronavirus saisonniers, responsables la plupart du temps de simples rhumes.

Normalement, quand le corps fait face à un virus, il perd progressivement ses anticorps, mais garde des "cellules mémoires", capables de produire rapidement une réponse immunitaire s'il le rencontre à nouveau. Selon le Dr. Stephen J. Elledge, professeur de génétique à l'école de médecine de Harvard interrogé dans le New York Times, les adultes pourraient avoir perdu ces anticorps et les cellules mémoires qui les accompagnent avec le temps. Il explique dans le quotidien américain que la Covid-19 pourrait également avoir un impact sur l'activation de ces cellules mémoires.

Pour l'heure, ces recherches n'en sont encore qu'à leurs débuts. Les chercheurs prévoient désormais d'étendre leur étude. Leurs résultats pourraient donner des indices sur l'efficacité à long terme d'un vaccin contre la Covid-19.