Confinement : quels produits pouvez-vous vraiment acheter en magasin ?

Pas de doute, ce nouveau confinement est bien différent du premier connu en mars dernier. Rayons plastifiés, colère de certains commerçants... Au total, plus de 200.000 commerces sur le territoire ont été obligés de fermer boutique et les produits de première nécessité sont au cœur de bien des questions. Que peut-on vraiment acheter aujourd'hui en magasin ? "Nous Voilà Bien !" vous guide et vous répond.

Un produit essentiel est défini par le gouvernement comme "un produit utile à la vie de tous les jours, dont on ne peut pas différer l'achat en magasin, contrairement aux autres produits, dits non-essentiels", explique Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social de RTL.

Parmi ces produits, on trouve évidemment l'alimentaire, mais aussi les produits pharmaceutiques (les pharmacies restent ouvertes), et le tabac. Comme le raconte Armelle Lévy, "on ne peut pas demander à un fumeur régulier d'arrêter du jour au lendemain, et les taxes sur les cigarettes rapportent énormément d'argent à l'État, plus de 15 milliards d'euros cette année".

Un principe d'équité concurrentielle

Sur la même lancée, le télétravail se renforçant et les enfants continuant de se rendre dans les établissements, les fournitures de bureau, papeteries et autres imprimantes restent accessibles. Il en va de même pour les matériaux de petits bricolages (clous, visses, marteaux…), tout comme les magasins de réparations informatiques ainsi que les garagistes. "La logique est vraiment de savoir ce qu'on peut reporter comme achat ou non", répète Armelle Lévy.

Si les librairies, considérées par beaucoup comme essentielles, restent jusqu'à nouvel ordre fermées, après les nouvelles annonces de jeudi soir, la méthode du "Click & Collect" tend à se développer. Une commande en ligne ou par téléphone, récupérable directement chez votre libraire, qui continue par la même occasion d'avoir une rentrée d'argent, aussi minime soit-elle. Un déplacement autorisé sur l'attestation dérogatoire (case 2) mise en place par les instances gouvernementales.

Afin de respecter une équité concurrentielle, de nombreuses enseignes doivent cependant adapter leurs offres. C'est le cas des grandes surfaces, sommées de fermer ces fameux rayons livres suite à la fronde des libraires. Il en va de même pour les jardineries, autorisées à vendre semences et graines pour les animaux, mais dont la commercialisation de fleurs est interdite, afin de ne pas faire une concurrence injuste aux fleuristes, obligés de baisser le rideau. En dehors de ces enseignes, les quincailleries, boulangeries, boucheries et autres traiteurs restent eux aussi ouvertes.

Enfin, pour ceux se demandant si l'achat du célèbre sapin de Noël sera autorisé pendant le confinement, le ministère de l'Agriculture a tranché. Même si un décret officiel doit encore être signé, les sapins devraient bien être considérés comme "produits de première nécessité".

