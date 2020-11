et AFP

publié le 12/11/2020 à 19:53

Les Français vont devoir se munir de patience. Jean Castex, qui s'est exprimé lors d’un point presse, jeudi 12 novembre, a fait plusieurs annonces. Il a notamment indiqué qu’une attestation sera toujours nécessaire pour se déplacer après le 1er décembre, même si une amélioration des indicateurs de l'épidémie de coronavirus permettait un allègement du confinement.

"Oui, oui", a répondu le Premier ministre, interrogé par l'Agence France-Presse pour savoir si cette attestation, actuellement obligatoire pour circuler, serait encore nécessaire après le 1er décembre. C’est pourtant à cette date que le chef du gouvernement envisage un allègement du confinement qui serait "strictement limité" aux commerces, a-t-il aussi expliqué.

Le locataire de Matignon a également annoncé "le maintien inchangé des règles du confinement au moins pour les 15 prochains jours", estimant que la récente tendance à la baisse du nombre de cas positifs était "fragile" et "à confirmer". "Il serait irresponsable de lever et même d'alléger le dispositif”, a-t-il poursuivi, appelant à la "prudence" en attendant de voir si ces résultats se confirment.

De "premières mesures d'allégement" du reconfinement pourraient intervenir au 1er décembre si la situation sanitaire s'améliore. Mais elles seraient "strictement limitées aux commerces que nous avons pu fermer", a détaillé Jean Castex, ajoutant : "leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé" et cette première étape "ne pourra cependant pas concerner (...) les bars, les restaurants et les salles de sport" où "les risques de contamination sont par nature plus élevé".