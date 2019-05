publié le 03/05/2019 à 08:15

Elles sont en avance par rapport à l'an dernier, les premières cerises françaises sont arrivées sur les étals. Elles viennent de Saint-Jean, à Saint-Gilles dans le Gard et ont été récoltées le 1er mai.



"J'ai commencé à les vendre. Les cerises sont à pleine maturité avec une couleur foncée, noire et un taux de sucre qui arrive autour des 18 degrés", se réjouit Geoffrey Magnani, producteur des précieux fruits rouges. "Toute l'année on se bat contre la nature, les gelées printanières, les orages de grêle, les coups de vent", explique-t-il. Raison pour laquelle c'est pour lui "une grande fierté d'être le premier producteur".

Par ailleurs, les gelées printanières qu'il évoque menacent ce weekend encore avec l'annonce d'une vague de froid. Les nuits de samedi à dimanche et dimanche à lundi pourraient s'avérer délicates pour les fruits et les cultures.

À écouter également dans ce journal

Emploi - Après quatre ans de lutte et de rebondissements, la justice a confié, jeudi 2 mai, la reprise d'Ascoval à British Steel. Les emplois des 270 salariés de la scierie sont conservés.



Football - Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, a dévoilé la liste des 23 Bleues retenues pour disputer la coupe du monde de football féminine. L'attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteuse du championnat de France n'a pas été retenue.



Décès - Peter Mayhew, alias Chewbacca dans Star Wars, est décédé le 30 avril. Il avait 74 ans.