publié le 27/02/2019 à 10:00

Selon l'entraîneur, la France n'est "absolument pas favorite" malgré de belles performances ces derniers mois. Les footballeuses françaises vont affronter l'Allemagne jeudi 27 février à Laval, puis l'Uruguay lundi à Tours, en matches amicaux de préparation au Mondial.



Lors d'un entretien accordé aux journalistes de l'AFP, la footballeuse internationale a assuré miser avant tout sur une bonne préparation, exempte de stress mais néanmoins lucide, pour l'emporter. "Pour nous, la Coupe du monde a démarré à J-645, lors de ma nomination. (...) Il n'y a pas d'impatience puisqu'il faut encore qu'on travaille un petit peu", a t-elle déclaré, confiante.



Corinne Diacre n'a pas manqué de rappeler les dernières victoires de son équipe, "deux très bons résultats contre le Brésil (3-1) et les Etats-Unis (3-1)", un point de départ engageant pour faire le plein de confiance avant les "gros adversaires en perspective", tels que l'Allemagne, que les joueuses françaises affronteront jeudi prochain.

Malgré ces bonnes dispositions, pour l’entraîneur, la France n'est pas favorite du Mondial. "Ce n'est pas parce qu'on reçoit la Coupe du monde à la maison qu'on est favoris de la compétition (...)", précise t-elle, tout en restant positive. "(...) Par contre, on monte crescendo".

La pression ? "Le moins bon ingrédient"

L'engouement populaire dont bénéficie l'équipe de France représente-t-il une pression ? Non, répond Corinne Diacre : "On a une Coupe du monde à jouer à la maison, à nous de la rendre belle. La pression, c'est le moins bon ingrédient à mettre si on veut être performantes".



Quant à la comparaison inévitable avec l'équipe de France masculine, championne du monde 2018, la sélectionneuse dit s'être inspirée des conseils de Didier Deschamps pour composer sa stratégie : "Il (Didier Deschamps) m'a expliqué son fonctionnement. Il y a des choses que j'ai partiellement copiées, d'autres que je ne copie pas parce que ça ne colle pas à notre fonctionnement et bon, on n'a pas le même budget non plus !".



Si le président de la FFF Noël Le Graët vise les demi-finales, voire le titre mondial, Corinne Diacre compte bien rester réaliste : "On a de l'ambition dans cette compétition. On l'a affichée haut et fort depuis le début. Maintenant, sera-t-on championnes du monde ? On le saura le 7 juillet puisque les 23 autres nations partagent le même objectif", confie t-elle.