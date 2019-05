Recyclage : bientôt des vêtements en tiges de tomates ?

publié le 03/05/2019 à 05:30

Des pulls ou des tee-shirts en tiges de tomates. Après le coton, le lin, la soie, la tomate pourrait servir à créer des tissus. Dans la région de Nantes, les producteurs misent sur ce projet pour valoriser leurs tiges de tomates. Car 95% des tomates qu'on mange aujourd'hui sont produites sous serre. Et les tiges dans les serres, ça dépend des variétés, mais elles peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long. On dirait des lianes.



Elle sont suspendues dans la serre. Et deux fois par an, quand elles ont bien donné des tomates, les producteurs doivent s'en débarrasser pour en planter d'autres. Aujourd'hui, elles sont transformées en compost, mais la profession a créé un incubateur de start up qui s'appelle Tomato Lab pour mieux valoriser ses déchets.

Elles s'est associée à des chercheurs de Paris Tech et un fabricant de tissus, les Soieries de Touraine. Ils ont a mis au point une technique pour extraire les fibres des tiges, comme celle du lin et en faire des tissus. Les producteurs de tomates espèrent rapidement pouvoir fabriquer des pantalons, des pulls en tomate.

Ce Tomato lab, c'est une pépinière d'idées. Il y en a d'autres. Il a aussi comme ambition de récupérer les pigments, les colorants naturels des déchets de tomates pour les valoriser dans l'industrie. Les fabricants de cosmétiques et de peintures de plus en plus recherchent des pigments naturels.



Tout est bon dans la tomate. Et si vous voulez visiter une serre et voir des tiges de 15 mètres de long, les producteurs ouvrent leurs portes à la fin du mois; ça vaut le coup.