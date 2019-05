publié le 03/05/2019 à 07:28

Malgré les milliards d'euros consentis par le gouvernement pour de répondre à la colère des "gilets jaunes", rien n'y fait. Ainsi, seulement 16% des Français pensent que leur pouvoir d'achat a eu tendance à s'améliorer depuis un an, selon notre baromètre Conso 360 RTL-Odoxa-FG2A. C'est deux fois moins que dans les autres pays européens. Les Français restent, en réalité, les plus pessimistes d'Europe.



D'ailleurs, seulement 28% voient la construction européenne avec espoir. C'est 2 fois moins qu'il y a 15 ans, et c'est même pire que les Britanniques qui sont en plein Brexit. À noter que les Français d'ailleurs préfèrent acheter Français. Et si les Espagnols, les Italiens et les Allemands, revendiquent un patriotisme européen, en France, pas du tout.

C'est le terroir, le local qui compte avant tout. Les 2/3 se méfient même des produits qui viennent d'Europe, plus encore que des produits qui viennent de Chine, du Maghreb ou d'Asie, car nos voisins européens sont perçus comme des pays vraiment concurrents en terme de gamme.