L'alcool interdit dans les gorges de l'Ardèche jusqu'au 30 septembre

publié le 03/05/2019 à 07:10

Depuis le mercredi 1er mai, un arrêté préfectoral "interdit aux randonneurs et aux utilisateurs d'embarcations de détenir des boissons alcoolisées aux fins de consommation" dans les gorges de l'Ardèche. Cette interdiction temporaire devrait durer jusqu'au 30 septembre prochain. Elle concerne les aires où il est permis de camper, c'est-à-dire, les bivouacs de Gaud et Gournier, ainsi que le domaine fluvial.



La décision prise par Françoise Souliman, préfète de l'Ardèche a pour objectif de sécuriser les vallées durant la période estivale en évitant les bagarres et les comportements dangereux. Cette période a été choisie en raison de l'afflux des vacanciers : plus de 1,5 million de visiteurs entre avril et septembre et environ 180.000 descentes par an de canoë kayak. Pour la préfecture, il est important de "mettre fin aux nombreux accidents dus à l'ivresse".

Afin de faire respecter ce nouvel arrêté, la préfecture compte mettre en place des contrôles réguliers. Les personnes qui consommeront de l'alcool feront l'objet d'une sanction. Elle n'a pour l'instant, pas encore été communiquée.