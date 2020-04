publié le 10/04/2020 à 17:21

C'est officiel : le confinement est prolongé. Trois semaines après les débuts de la période d'isolation, pour beaucoup, la routine commence à s'installer et il semble que ce nouveau quotidien devrait durer. Pour faire face à la lassitude qui menace, sur les réseaux sociaux, certains internautes se sont fait une mission de tout documenter.

C'est le cas sur Instagram où entre les concerts, les recettes de cuisine et les séances de sport en direct, des comptes ont fleuri pour raconter cette période particulière de crise sanitaire. Chacun à leur manière.

Vaincre l'anxiété liée à la peur de la maladie, promouvoir la solidarité ou tout simplement rire et se divertir : voici une sélection de cinq comptes Instagram à suivre de ce pas pour vous sentir un peu moins seule en attendant que débute le déconfinement.

1. Corona-Anxieux-United, contre l'anxiété

Les deux journalistes à l'origine du compte @corona_anxieux_united sont partis d'un constat simple : le confinement peut s'avérer être une vraie torture pour les personnes déjà fragiles et sujettes aux épisodes anxieux et dépressifs.

C'est pourquoi Flo Willaert et Olivier Joyard qui se définissent comme "spécialistes des crises de panique" ont créé ce compte où ils partagent témoignages et conseils pour faire face à l'atmosphère parfois anxiogène de la crise sanitaire.

"Ces phrases qui nous rendent dingues", "Mais pourquoi suis-je angoissé-e ?", "On a trouvé une astuce survie"... Autant de posts colorés et plein d'humour qui permettent de se sentir (un peu moins) seule.

2. Courses, sport : "Pourquoi tu sors ?"

Depuis la mise en place des attestations de déplacement, nombreuses sont les personnes à s'étonner du monde dans les rues. Entre ceux accusés d'abuser des motifs listés, et celles qui n'ont pas d'autres choix que de sortir pour aller prendre leur poste au supermarché ou à l'hôpital, difficile de faire la part des choses au premier coup d'oeil.

Alors pour quelles raisons toutes ces personnes vont-elles dehors ? Le photographe Antoni Micallef, basé à Marseille, a décidé d'aller leur poser directement la question. Il répertorie ensuite leurs réponses en portraits sur le compte @pourquoitusors. On y découvre les histoires d'Alix qui "bosse dans une grande surface" ou de Saïd qui "n'a pas de maison où se confiner" - et aussi celle de Léa qui l'avoue, elle est sortie pour bronzer.

3. Le confiné libéré, promotion de la solidarité

Humour, positivité et solidarité. Telle pourrait être la devise de ce compte Instragram entièrement dédié à relayer les histoires des Français et Françaises confinés. "Le but est de faire de cette page le témoignage solidaire d’une époque", explique le premier post du compte @leconfinelibere.

Titres de presse, memes, astuces, anecdotes : tout est répertorié parmi les publications de ce profil réunissant plus de 13.000 abonnés. Les personnes à l'origine de ce projet ont même lancé une cagnotte "pour équiper d'urgence les hôpitaux". Celle-ci vient s'ajouter à la liste des initiatives prises pour soutenir soignants et soignantes en cette période pleine de tension pour le personnel hospitalier.

4. Les "memes pour confinés" pour rigoler

La crise sanitaire du coronavirus est une source intarissable de memes (ces images humoristiques partagées de manière frénétique sur les réseaux sociaux). Les comptes Instagram dédiés à leur création sur le thème du confinement se sont multipliés depuis le début de la période d'isolation.



Un des premiers, @memespourconfines se décrit comme "le compte pour survivre à la crise de la quarantaine". Y sont postés des memes habituels et d'autres plus circonstanciels comme celui ci-dessous reprenant le discours d'Emmanuel Macron. Traduction : "Quand une maman prend le dernier pack de yaourt sous tes yeux".

5. L'amour en quarantaine, dur quand on s'aime

Repéré par Terrafemina, @amourenquarantaine est basé sur le même principe que le compte @amoursolitaires : partager les textos et autres mots doux que les couples s'échangent en cette période qui peut être difficile à vivre loin de celui ou celle qu'on aime. Et même lorsqu'ils sont confinés ensemble, ceux-ci n'hésitent pas à se laisser des marques d'attention. Comme ce couple qui colle chaque jour au mur, des petits papiers aux mots d'amour.