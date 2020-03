Coronavirus : comment faire du sport à domicile pendant le confinement

publié le 27/03/2020 à 16:23

Comment rester en forme malgré le confinement ? Mise à part l'éventuelle sortie pour trottiner autour de son pâté maison, la question a vite taraudé les Français, et une flopée de joggeurs se sont découverts une fibre sportive depuis l'annonce des restrictions de sorties en France.

Pour ce faire, et à la base de toute bonne forme physique, il faut avoir une alimentation irréprochable. Des fruits, des légumes, moins de sucres lents si vous êtes moins actifs. Rationner le gras et les produits sucrés, qui sont certes des "comfort food" de choix, mais risquent aussi de plomber vos bonnes résolutions. Une fois cette base nutritionnelle mise en place, il sera temps de dérouler votre tapis de sol.

Et en ces temps de crise, les réseaux sociaux seront des amis très efficaces pour vous aider à rester en forme. C'est le cas du compte Instagram de RTL, sur lequel vous retrouvez des vidéos de Véronique de Villèle, coprésentatrice de Gym Tonic avec son binôme Davina Delor entre 1982 et 1986 à la télévision. Des exercices simples, et adaptés au confinement.

Les réseaux sociaux mobilisés

La team RTL est encore bien représentée avec Bixente Lizarazu, champion du monde 1998 et athlète par excellence malgré sa retraite de footballeur. Ce dernier a posté plusieurs vidéos d'exercices à réaliser chez soi. Encore une fois, tout se fait en poids de corps, sans aucun appareil. De plus, RTL.fr vous propose tous les jours "Sport à la maison", avec des vidéos des "Étoiles du sport". Des athlètes de haut niveau vous permettent de faire du sport chez vous.

Les instagrammeurs et youtubeurs les plus habitués à l'exercice se sont également très vite adaptés afin de proposer des exercices et des "challenges" aux personnes obligées de rester à domicile. Le compte Annedubndidu propose même une rubrique dédiée via son blog. Sous la forme de défi, sur plusieurs jours, vous allez pouvoir mesurer vos progrès. Des vidéos sont également postées.

Certains comptes donnent rendez-vous aux plus motivés via des lives afin d'effectuer des séances interactives. Le compte Fitnextcoaching propose des rendez-vous avec son fondateur Erwann Menthéour (ex-cycliste professionnel), mais aussi des fiches d'exercices. Le youtubeurs aux quelque 7 millions d'abonnés Tibo InShape a lui aussi dédié sa chaîne secondaire à des vidéos d'exercices à domicile. Il réalise également des séances en direct sur Twitch.

Une routine à mettre en place soi-même

Chacun peut aussi se construire une routine de travail, avec des exercices de cardio tous les jours, des exercices de gainage, et un travail du haut ou du bas du corps en alternance. Ainsi, l'incontournable pour travailler l'ensemble du corps est d'exécuter des squats. Le dos droit, il faut amener les fesses vers les talons, sans que les genoux ne dépassent la pointe des pieds. Des séries de 10 squats, exécutés 3, 4 ou 5 fois, mettront déjà le corps en chauffe. Cuisses, fessiers et ceinture abdominale seront sollicités.

> Comment bien faire ses squats

Le gainage est ensuite une étape indispensable. Il vient renforcer les muscles profonds, ceux qui améliorent la posture, et c'est primordial en cas de télétravail et en période d'inactivité. C'est aussi le moyen le plus sûr d'avoir un ventre ferme. En planche ou de côté, c'est un exercice incontournable.

Ensuite, vous pouvez alterner un jour sur deux le renforcement du haut et du bas du corps. Pour le bas du corps, des exercices simples permettent de solliciter les muscles des cuisses et les fessiers en un travail d'une dizaine de minutes.

> 10min cuisses fessier intensif en couple ! (exercice maison) !

Pour travailler le haut du corps, on n'a rien fait de plus complet que les pompes. Jouer avec l'écartement des mains et la position des coudes accentueras le renforcement d'un groupe musculaire en particulier (triceps, biceps, pectoraux etc...). Encore faut-il les faire correctement. Si vous ne parvenez pas à faire des pompes, des exercices permettent d'apprendre leur exécution, tout en renforçant les muscles du haut du corps.

> Incapable de faire une pompe ? Faites ça !