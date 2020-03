Coronavirus : ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

publié le 16/03/2020 à 21:05

Emmanuel Macron s'est de nouveau adressé à la nation ce lundi 16 mars à 20 heures. Le président de la République a d'abord fustigé les Français qui ont continué à se rassembler le week-end dernier "comme si la vie n'avait pas changé". Le chef de l'État a ensuite adopté un ton martial, répétant six fois que "nous sommes en guerre" contre le nouveau coronavirus Covid-19.

En conséquence, Emmanuel Macron a annoncé que "dès demain midi et pour 15 jours minimum, nos déplacements seront très fortement réduits. Les regroupements amicaux ou familiaux ne seront plus permis." Il a précisé que "toute infraction à ces règles sera sanctionnée."



Le Président a annoncé la suspension de toutes les réformes en cours, à commencer par la réforme des retraites. Pour répondre à l'urgence dans le Grand-Est, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement d'un hôpital de campagne des armées en Alsace. Des masques de protection doivent être livrés dans les "25 départements les plus touchés dès mercredi".

Report du 2e tour des municipales

C'est l'autre grande annonce de l'allocution d'Emmanuel Macron. Il y aura donc bien un report du deuxième tour des municipales prévu dimanche prochain, après avoir consulté les présidents des deux assemblées et ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

"Le Premier ministre en a informé aujourd'hui même les chefs de parti représentés au Parlement", a-t-il poursuivi. "Cette décision a fait l'objet d'un accueil unanime", a affirmé le chef de l'État. S'il n'a pas évoqué de date, lors de sa réunion avec les chefs de partis dans l'après-midi, Édouard Philippe a proposé de reporter le second tour au 21 juin, une idée saluée par l'ensemble de la classe politique.

L'État va soutenir les entreprises

Emmanuel Macron a annoncé "un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien ou report d'échéances bancaires et de garanties de l'Etat à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques."

"Pour les plus petites d'entre elles, et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz, d'électricité ainsi que les loyers devront être suspendus" pour ces entreprises, a-t-il précisé.

"Aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite", face à l'épidémie mondiale liée au coronavirus qui bouleverse le pays, a promis le chef de l’État, alors que de nombreuses usines vont être à l'arrêt et les chaînes de production désorganisées, avec des conséquences en cascade sur l'ensemble de l'économie.

Les frontières à l'entrée de l'UE et de Schengen fermées

Le chef de l'État a annoncé lundi lors de son allocution télévisée que les frontières de l'espace Schengen et de l'Union européenne vont fermer dès mardi midi pour 30 jours, exception faite pour "les Français actuellement à l'étranger" qui pourront rentrer en France.



"Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et les pays de l'UE seront suspendus pendant 30 jours", a déclaré le président de la République, expliquant que "nous devons dans la durée nous protéger". "Les Français qui sont actuellement à l'étranger et qui souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays", a-t-il précisé, leur demandant de se "rapprocher des ambassades et consulats".

Les réformes, dont celles des retraites, suspendues

"Parce que nous sommes en guerre, toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues à commencer par la réforme des retraites", a souligné le chef de l’État.



"Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnances dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise", a par ailleurs indiqué Emmanuel Macron.



"Ce projet de loi sera soumis au Parlement dès jeudi", a-t-il ajouté, précisant avoir vu les présidents des deux assemblées pour que "ces textes soient votés le plus rapidement possible" et que "la vie démocratique et le contrôle du Parlement continuent dans cette période".

Hôpital de campagne et taxis réquisitionnés

Un hôpital de campagne du service de santé des armées "va être déployé dans les jours à venir en Alsace", a annoncé Emmanuel Macron, pour venir en aide aux hôpitaux de la région Grand Est, débordés par l'épidémie. Les armées "apporteront aussi leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées" et "ainsi réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires."





Le Président a aussi annoncé la distribution de masques en priorité à partir de mardi aux personnels hospitaliers et aux médecins de ville et de campagne. Ils seront livrés mardi dans les pharmacies des "25 départements les plus touchés", les autres départements devant être servis à partir de mercredi, a dit le chef de l’État.



"Nous devons aussi aux soignants la garde de leurs enfants, un service minimum de garde est à ce jour en place dans les crèches et dans les écoles, nous leur devons aussi sérénité dans leurs déplacements et repos, a ajouté Emmanuel Macron. C'est pourquoi j'ai décidé que dès demain des taxis et des hôtels pourront être mobilisés à leur profit, l’État paiera. Nous sommes en guerre, oui", a lancé le président."