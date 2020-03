Confinement : Karine Le Marchand joue les cupidon sur Instagram

publié le 25/03/2020 à 20:50

Pour Karine Le Marchand, l'amour n'a pas de limite, et ce n'est certainement pas le confinement qui empêchera l'entremetteuse préférée des agriculteurs de jouer les cupidon. À l'instar de plusieurs célébrités avant elle, Karine Le Marchand a décidé à son tour d'investir les direct Instagram. Son objectif : profiter du confinement pour aider les célibataires à trouver l'amour.



Dans un message posté sur son compte Instagram le 23 mars, l'animatrice phare de M6 écrit : "Et si je faisais en Live Instagram des portraits de célibataires ? Je donne une heure de rendez-vous, vous vous connectez, et je vous prends au hasard, une fille, un garçon en alternance, on papote, les gens peuvent vous découvrir, et vous contacter... Ca vous dirait ? On pourrait commencer demain..." Et pour illustrer cette proposition, ses mains forment un coeur autour du soleil.

Et dès le lendemain, Karine Le Marchand a lancé ces nouveaux portraits 2.0. Pour ce premier live, elle a reçu mardi 24 mars, deux "candidats" à la recherche de l'amour. Florence, une maman de deux enfants qui est membre des forces de l'ordre, et Cédric un conducteur de car, timide et papa d'un garçon de 9 ans. Tous les deux ont été invités à partager leur profil Instagram afin que les personnes intéressées par leur portrait, puissent les recontacter et pourquoi pas les rencontrer après le confinement.

Comme l'a annoncé Karine Le Marchand, jeunes, moins jeunes, hétérosexuels, homosexuels, tout le monde est le bienvenu à une condition, et ça l'animatrice a bien insisté dessus : être célibataire et être sincère dans sa démarche de trouver l'amour.

Alors avis aux célibataires tentés par l'expérience, le cupidon Karine Le Marchand est à retrouver en live tous les jours à 17 heures, sur Instagram.