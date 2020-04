Confinement : Stéphane Plaza appelle à l'aide les internautes sur Instagram

publié le 09/04/2020 à 12:20

Stéphane Plaza a un pépin. Sur Instagram, l'animateur vedette de M6, connu pour l'émission Recherche maison ou appartement, entre autres, lance un appel à l'aide aux internautes.

"HELP ! Confiné déjà pas de coiffeur. Mais en plus j’ai marché sur mes lunettes. Help -3,75 pour les 2 yeux. Plus presbytie... envoyez une paire à RTL je ne vois rien Help Help merci. Plus de verres plus de monture", écrit Stéphane Plaza le 8 avril dernier. L'animateur a illustré son message avec sa paire de lunettes cassée. Il aussi partagé son message de détresse dans sa story.

Stéphane Plaza continue de participer à l'émission des Grosses Têtes de 15h30 à 18h sur RTL avec Laurent Ruquier et son équipe, sans public et en respectant les gestes barrières nécessaires, en portant des masques. Pour le moment, il n'a pas partagé de nouveaux messages annonçant qu'il avait retrouvé sa vue avec ses nouvelles lunettes.