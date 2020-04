et Morad Djabari

publié le 03/04/2020 à 06:44

Ce samedi 4 avril marque le début des vacances de Pâques pour la Zone C, à savoir les secteurs d'Île-de-France et d'Occitanie. Dans cette période particulière de confinement, certains vacanciers tentent encore de se mettre au vert et de rejoindre leur famille en province.

Très peu de trains circulent, le trafic est réduit à 6% de sa capacité. Les contrôles sont intensifiés sur les routes et ceux qui tentent de passer au travers sont vite rattrapés par la patrouille. C'est le cas au péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines, où certains automobilistes sont interceptés par les forces de l'ordre et conviés à regagner leur domicile parisien.

"J'avais respecté la période d'incubation", nous explique un automobiliste après s'être fait verbaliser. "Cela fait plus de 15 jours que j'étais enfermé chez moi. Je m'étais dit que le motif familiale et le respect que j'avais eu des mesures de confinement pouvaient passer. Je savais que c'était risqué. Je fais demi-tour et je rentre à mon domicile parisien", poursuit-il.

À écouter également dans ce journal

Ehpad - Au moins 884 personnes âgées sont décédées dans les maisons de retraites depuis le début de l'épidémie de coronavirus, un premier bilan officiel, quoique partiel, annoncé jeudi alors que 4.500 patients sont morts à l'hôpital.

Politique - Le Premier ministre, Édouard Philippe a évoqué jeudi soir plusieurs pistes concernant les épreuves du baccalauréat, mais aussi le report des municipales et le déconfinement.

International - Le monde a franchi le cap du million de personnes testées positives au coronavirus, et la pandémie explose aux États-Unis, où 1.169 décès ont été enregistrés en 24 heures, en hausse d'un tiers sur le précédent bilan quotidien.