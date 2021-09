Vaccination Covid : Michel Cymes en appelle à la responsabilité des soignants

Vous allez tous bien, pas de Covid ? Vous êtes vaccinés ? Parce que vous savez que depuis lundi, ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et qui ne sont pas vaccinés ne peuvent plus exercer leur métier.

On en a beaucoup parlé, on a notamment entendu les arguments de ceux qui disent que cela va désorganiser les services par manque de personnel. On veut bien l’entendre, mais alors ça veut dire qu’il vaut mieux accepter qu’une personne non vaccinée, et donc susceptible, beaucoup, beaucoup plus que ceux qui le sont, de transmettre le Covid, puisse faire prendre des risques à des malades qui par définition sont affaiblis, et donc très vulnérables et qui risquent donc de faire des formes graves de la maladie ?

Eh bien non ! Désolé pour ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Mais quand on travaille dans la santé, et j’en sais quelque chose, on a des obligations. Hou, la, la, j’ai dit un gros mot. Et parmi ces obligations, celle de soigner et non pas de contaminer.

Tous les ans, je me fais vacciner contre la grippe, plus pour protéger mes patients que pour m’empêcher de l’attraper. Ça s’appelle être responsable. Tout autre comportement porte aussi un nom : l’irresponsabilité. Voilà c’était mon petit édito du jour.