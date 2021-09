Michel Cymes fait le points sur les pannes sexuelles masculines

Les pannes sexuelles sont un fléau qui touche de nombreux hommes dans la force de l'âge. Si on se penche sur les enquêtes faites sur le sujet, on constate qu’après 40 ans, un homme sur trois endure des troubles de l’érection et qu’après 70 ans, plus des deux tiers des hommes sont également concernés.

Tout d'abord, il faut savoir que la panne sexuelle peut être à la fois d’origine psychologique et d’origine physique. En ce qui concerne le mental, dès lors que vous vous mettez la pression, que vous pensez à l’échec, vous alimentez alors une spirale qui, de fait, vous conduit à la panne sexuelle. Dans la grande majorité des cas, il existe des solutions.

En effet, il vous est possible d'en parler avec votre médecin, qui pourra alors vous prescrire la fameuse petite bleue, le viagra. Il existe néanmoins d’autres comprimés. Certains provoquent l’érection, d’autres ne fonctionnent qu’en présence d’une stimulation sexuelle mais tous donnent de bons résultats et surtout, vous rassurent. Tous ses comprimés sont des vasodilatateurs qui facilitent l’afflux de sang dans la verge, nécessaire pour une bonne érection.

De nombreux ennemis de l’érection à éviter

Dans le cas où ses comprimés cités sont inefficaces, un traitement à base de micro-piqûres peut vous être prescrit. On le retrouve chez les patients dont certains nerfs érectiles ont été touchés, à la suite d’une ablation de la prostate, ou à cause d’un diabète. Il faut alors une prescription, dont peut se charger votre médecin généraliste.

Un autre moyen pour éviter les pannes sexuelles est d'éviter à tout prix les ennemis de l’érection. On parle ici de l’alcool, du tabac, de la sédentarité, du surpoids abdominal, du cholestérol et de l’hypertension. Il faut savoir qu'injecter de grandes quantités de sucre fait augmenter votre tour de taille, ce qui a pour effet de perturber la relaxation musculaire au niveau de la verge et, par ricochet, l’afflux de sang. De même, trop de graisse agit sur votre testostérone, une hormone impliquée dans le désir et l’érection.

Enfin l’implant pénien fait partie des autres solutions qui peuvent vous aider à éviter les pannes sexuelles. Cette prothèse formée de deux cylindres placée à l’intérieur des corps caverneux de la verge permet de disposer d’un réservoir inséré dans l’abdomen qui contient du sérum physiologique, permettant de remplir les cylindres et faciliter l’érection. Il s’adresse plutôt à des patients qui sont par ailleurs éprouvés par un diabète lourd, un cancer, un accident vasculaire cérébral, une sclérose en plaques ou une maladie cardio-vasculaire.