Michel Cymes explique comment lutter efficacement contre les poux

Si les élèves ont fait leur rentrée scolaire le 2 septembre dernier, les poux, eux aussi devraient faire leur retour dans les cheveux des écoliers. Ces petits parasites adorent cette période de l’année où les enfants retournent en salle de classe, renouent avec une forme de promiscuité, se collent les uns aux autres pour célébrer leurs retrouvailles, malgré une situation de crise sanitaire particulière. Tout ça leur donne de belles occasions de voyager de chevelure en chevelure.



Pour prévenir ce genre de chose, on peut passer au contrôle technique. En matière de pédiculose (c’est comme ça qu’on appelle le fait d’avoir des poux), il faut alors se montrer méthodique. Il faut d'abord se doter d'un peigne "spécial poux", généralement en fer. Les dents ce celui-ci sont longues et l’espace qui les sépare est restreint. Demandez ensuite à votre enfant, de pencher la tête au dessus d'un lavabo ou d'une baignoire. L'idéal est qu'il soit blanc, afin de repérer facilement "noir sur blanc" la présence de poux. Passez ensuite le peigne, en partant toujours de la racine, pour aller vers la pointe.

Si le peigne "spécial poux" n'est pas obligataire, celui-ci est quand même recommandé pour plus d'efficacité. En chassant les poux avec un peigne classique, vous avez moins de chances de les déloger. En effet, il dispose de petites pattes griffues qui lui permettent de s’agripper aux cheveux. Surtout si le cheveu en question se situe dans la nuque ou derrière l’oreille. Ce sont deux endroits que les poux affectionnent particulièrement parce qu’ils y sont au chaud.

Comment vaincre les poux ?

Si la "guerre des poux" est déclarée, il faut alors se rendre à la pharmacie. Le problème,

c'est qu'une multitude de produits vous seront proposés. Difficile donc de choisir le plus efficace. Les pulvérisateurs n’ont pas forcément bonne réputation. Les gadgets tel que le "produit à la moutarde ou à la mayonnaise" non plus. Quant aux produits dits naturels, ils sont tendances mais ils font rigoler les poux qui ne comprennent que la manière forte. Il faut donc se rabattre sur les lotions. Elles donnent, en général, le meilleur résultat.

Mais il ne faut pas oublier, que dans une famille, il y a toujours un minimum de promiscuité. Et les poux savent en profiter ! Si vous traitez votre enfant, le frère, la sœur et même les parents, devront eux aussi, y passer. Sinon, ça ne sert à rien. La lotion, c’est donc pour tout le monde ou pour personne !