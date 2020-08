Rentrée 2020 : 5 conseils pour reprendre une activité sportive

publié le 23/08/2020 à 06:05

Avec la rentrée qui arrive et la situation sanitaire qui peut être source de stress, c'est peut-être le bon moment pour vous (re)mettre au sport. Faire du sport peut vous permettre de vous détendre et aussi d'oublier un peu le coronavirus et les soucis du travail.

Mais quel que soit le sport que vous choisissez, il va falloir respecter certaines règles. D'autant plus qu'avec le confinement qui a forcé tout le monde à rester chez soi, on n'a plus forcément les mêmes capacités sportives. Le risque : se blesser, et ne plus pouvoir faire de sport du tout.

Alors pour éviter de cracher vos poumons lors de votre première sortie vélo, ou de prendre un abonnement à la salle de sport pour n'y aller finalement qu'une seule fois, RTL a compilé quelques conseils. Préparez votre équipement, et suivez le guide.

1. Bien choisir son sport

Avant de vous y mettre, il va falloir décider quel sport faire. Le plus simple quand on n'a pas de matériel particulier, c'est de chausser ses baskets pour aller courir ou de faire de la musculation à domicile. De nombreux tutoriels existent sur internet pour apprendre à faire du sport chez soi sans matériel.

Sinon, vous pouvez faire le tour des clubs de sport de votre commune pour trouver LE sport qui vous fera plaisir. Si vous sentez que votre poids peut être un frein à la pratique sportive, le vélo, la marche ou la natation sont peut-être à privilégier. Ils vont permettront de commencer en douceur.

2. Commencer petit à petit

Rien ne sert de commencer à vous entraîner tous les jours. Vous risqueriez juste de vous blesser ou de vous tuer à la tâche, et de vous démotiver. Selon le coach sportif Guillaume Pleissinger, il faut y aller régulièrement, et pas trop intensément. Pas plus de trois entraînements par semaine le premier mois, et une augmentation progressive de l'intensité "tous les mois environ".

Et avant de partir, n'oubliez pas de vous échauffer. En fonction des muscles que vous allez mobiliser, vous pouvez faire des échauffements différents. Mais partir d'un coup sans s'échauffer, c'est le claquage assuré.

3. Boire de l'eau, beaucoup d'eau

Pour être performant et ne pas se blesser, il faut penser à boire de manière régulière. Quelque soit le sport que vous pratiquez, pensez donc à emmener une bouteille d'eau. La norme, c'est 1,5 litre par jour, et plus en cas de gros effort ou de chaleur importante.



En revanche, boire beaucoup uniquement après l'effort ne sert pas à grand chose.

4. Penser récupération

Même si l'effort a un côté grisant, il faut récupérer. D'abord en espaçant correctement les séances, mais aussi en s'étirant par exemple. Il n'est pas forcément nécessaire de s'étirer juste après l'effort, certains experts disent même que ce serait mauvais pour les muscles, car les étirements peuvent créer des micro-traumatisme au niveau des fibres musculaires. Mieux vaut donc peut-être attendre quelques heures, ou le lendemain, pour vous étirer tranquillement à froid.



Pour mieux récupérer, vous pouvez aussi modifier votre régime alimentaire en limitant les aliments trop acides et les plats préparés, ou en privilégiant les céréales complètes.

5. Continuer à respecter les protocoles sanitaires

Particularité de la rentrée 2020, vous devrez peut-être respecter certaines règles sanitaires dans votre pratique sportive. Certaines villes imposent par exemple le port du masque aux joggeurs dans certaines rues. Mieux vaut donc trouver des endroits peu fréquentés pour faire votre sport en respectant la distanciation physique.



Si vous vous inscrivez dans un club, vous pouvez aussi vous renseigner sur le protocole sanitaire mis en place. En plus de respecter les gestes barrières habituels, il est désormais possible de vous faire tester sans ordonnance, notamment si vous pratiquez un sport collectif.