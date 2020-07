publié le 08/07/2020 à 08:47

Claude Atcher, le directeur général de la coupe du monde de rugby organisée en France en 2023, est l'invité RTL. Ancien éducateur, Claude Atcher estime qu'il est capital "d'inclure le sport dans la jeunesse". "On a perdu de vue les vertus éducatives du sport. L'emploi et la formation nous a semblé être un objectif majeur, donc on a lancé le programme 'Camus 2023' avec plusieurs niveaux de formation pour les jeunes", détaille le directeur.

Le sport et la jeunesse font désormais partie du ministère de l'Education : "Je pense que c'est une très bonne décision et le plus important ce sont les moyens que l'on va donner au sport".

Jean Castex est un des amis de Claude Atcher. Il explique que le nouveau Premier ministre est "un monsieur humaniste et bienveillant. C'est un monsieur de grandes qualités qui sait écouter les autres". "C'est une fierté" de le voir accéder à une telle fonction, conclut-il.