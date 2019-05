publié le 16/05/2019 à 09:26

Nombreux sont ceux qui commencent le sport quand les beaux jours refont leur apparition. Le printemps fait naître des vocations que l'hiver a maintenues sous l'éteignoir. Plus le soleil s'installe, plus les températures augmentent, plus on voit éclore dans les sous-bois et sur les chemins de traverse des marcheurs, des joggeurs, des cyclistes ou d'autres sportifs amateurs qu'on croyait perdus pour la cause.



Il y a tout de même certaines règles à respecter pour éviter la blessure ou les petites douleurs. Première recommandation : avoir une bonne hydratation. La norme c'est de boire 1,5 litre par jour ou plus en cas de gros effort. Ce qui est important, c'est qu'elle se fasse sur la journée. Souvent, les sportifs amateurs boivent jusqu'à un litre d'eau juste après l'effort. Ça ne sert à rien. Une bonne hydratation doit être progressive et régulière.

Quelles sont les erreurs majeures des sportifs ?

Les deux erreurs majeures sont celles qui consistent à ne pas s'échauffer et à s'étirer trop tôt. Le corps est un diesel, il a besoin d'être mis en route. Il sera d'autant plus performant et à l'aise dans l'effort que sa température sera montée doucement. Il faut le déverrouiller sur le plan musculaire et articulaire.

Comment bien s'échauffer et s'étirer ?

En ce qui concerne l'échauffement, pour les muscles, vous pouvez sautiller sur place, effectuer des pas chassés, courir quelques mètres en vous bottant les fesses avec les talons. Pour les articulations, faites des mouvements de rotation. Cibles prioritaires : le cou, les épaules, les poignets et les chevilles. L'essentiel c'est de faire les mouvements dans leur pleine amplitude.



En ce qui concerne l'étirement, il ne faut pas le faire trop tôt. Souvent les sportifs s'étirent juste après leur séance de sport. Ce n'est pas une mauvaise méthode mais ce n'est pas non plus la meilleure. On réduit le risque de déchirure si on s'étire à froid. En conséquence, n'hésitez pas à laisser plusieurs heures s'écouler entre la séance et les étirements. Si vous faites du sport le matin vous pouvez attendre l'après-midi et si vous faites une activité le soir, attendez le lendemain matin.



Si vous vous étirez trop tôt, vous pouvez créer de micro-traumatismes. Pensez également à tout vous étirer. Les joggeurs ont tendance à se concentrer uniquement sur les jambes, au prétexte qu'ils ont couru. Ils en oublient que leur dos a enduré quelques chocs et que lui aussi a besoin d'être chouchouté. Il en va de votre confort lors de la séance suivante.