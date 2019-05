publié le 22/05/2019 à 10:10

Voici quelques conseils supplémentaires pour celles et ceux qui profitent du printemps pour se remettre au sport. La semaine dernière, le docteur insistait sur le triple impératif que constituent : une bonne hydratation, un échauffement adapté et une séance d’étirements afin de vous remettre rapidement de votre séance de sport. Mais il existe d’autres astuces pour aider votre corps à se refaire.



La principale tient à ce que vous mangez lors du repas qui suit votre séance de sport.

Il ne faut pas forcer sur ce qui est acide. Parce ce que lorsque votre corps bouge, il fait augmenter son taux d’acidité. Et un corps trop acide compense en allant chercher des minéraux dans les muscles, les tendons, voire les os.

Ainsi, pour se ravitailler après l’effort, on évitera les plats préparés et autres aliments industriels du style biscuits. Ceux-ci sont remplis de conservateurs et d’agents de texture qui acidifient l’organisme. Mais également les aliments à base de farine blanche. Autrement dit, pour le pain, préférez le complet à la baguette.

Si vous avez envie de viande, prenez-là blanche plutôt que rouge. Optez donc pour le poulet à la place du steak. Quant aux légumes, il vaut mieux les manger crus. Car non seulement ces derniers vous apporteront des fibres, mais en plus vous ferez le plein de vitamines plus sûrement que si vous les cuisez.

Réduire le risque de crampes et de courbatures

En appliquant ces quelques recommandations, vous aurez plus de chances de tenir à distance la fatigue, les brûlures d’estomac, les douleurs articulaires, les tendinites ou les crampes, même si le risque zéro n’existe pas.



Concernant les crampes et des courbatures, vous pouvez vous mettre à l’abri en forçant un peu sur le magnésium. Vous en trouverez dans les épinards, les petits poids, les légumes secs ou encore les sardines à l’huile. Vous augmentez ainsi vos chances de faire de chaque séance de sport une séance de plaisir plutôt qu’une séance de souffrance.

Espacez les séances pour une reprise efficace

Pour autant, si vous n’avez pas fait de sport ces derniers mois, ne vous attendez pas à ne jamais avoir de courbatures. Il est normal lorsqu'on reprend le sport de sentir que ça tire ici ou là. Si c’est votre cas, contentez-vous, au début, de 2 ou 3 séances par semaine en laissant au moins 48 heures entre 2 séances.



Quant au massage, c'est une excellente idée. Mais elle n’est pas gratuite. Ce qui est gratuit, en revanche, c’est de s’auto-masser les zones douloureuses avec de l’huile d’arnica, un bon moyen de faciliter la récupération.