publié le 26/07/2020 à 12:36

Pour plus d’un Français sur deux, les vacances d’été sont le moment idéal pour faire plus de sport, selon le Baromètre Odoxa. Cette enquête a été réalisée pour RTL auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 15 et 16 juillet 2020. L'échantillon est de 1.004 personnes et les personnes interrogées étaient âgées de 18 ans et plus.

Ainsi, les résultats du sondage montrent que plus d’un Français sur deux fait davantage de sport pendant la période estivale (53%), et 38% estiment même qu’il est important que des activités sportives soient proposées à proximité de leur lieu de vacances. Ils sont même 56% chez les 18-24 ans. 39% des Français profiteront de cette période estivale pour découvrir des activités sportives comme la randonnée (64%), la natation (50%), le vélo (50%) et la pétanque (39%), qui sont les activités sportives stars de l’été.

Pour d’autres, cette période est surtout synonyme de détente et non d’effort (47% nous déclarent en faire moins). Les Français sont ainsi partagés entre le farniente et

l’opportunité d’utiliser leur temps libre - dont ils peuvent manquer le reste de l’année - pour augmenter leur pratique sportive.

L'été, le moment idéal

Plus les Français sont jeunes, plus ils profitent des vacances pour augmenter cette pratique. 67% des 18-24 ans comptent faire davantage de sport qu’en temps normal, une proportion qui décroît progressivement avec l’âge. Ils ne sont plus que 41% à l’affirmer chez les 65 ans et plus.

Pour les lieux de vacances, proposer des activités sportives est donc devenu incontournable pour les sites et établissements touristiques. Que ce soit à la mer, à la montagne ou même à la campagne, le sport est donc devenu un facteur d’attrait clé touristique au même titre que la gastronomie, les visites culturelles ou la beauté des paysages.