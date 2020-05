Hydratation : pourquoi il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau

publié le 31/05/2020 à 12:31

Notre corps est composé à 65 % d'eau : si on essore un humain, on obtient pas moins d'une cinquantaine de litres, même si cela évolue d'un individu à un autre. Les femmes, par exemple, comptent moins d'eau dans leur corps que les hommes car elles ont davantage de tissus adipeux, pauvres en eau et moins de muscles qui en sont riches. Quoiqu'il en soit, chaque jour, le corps humain élimine deux à trois litres d'eau par l'urine, mais aussi la transpiration et la respiration. Cette eau, il faut la remplacer en buvant ou en mangeant.

L'alimentation nous apporte la moitié de nos besoin en eau, pour l'autre, il faut boire : en moyenne, les recommandations sont d'un litre et demi par jour. Si vous êtes déshydraté, vous avez des urines plus foncées. Et attention : un défaut d'eau peut conduire à une infection urinaire.

Hypotension et vertiges

La déshydratation provoque aussi de l'hypotension et des vertiges car il y a 79 % d'eau dans le sang. Si il en manque, le volume sanguin qui circule dans le corps diminue et les organes sont mal irrigués.

Si vous êtes constipé ou que votre peau est irritée, il y a de fortes chances que ce soit par manque d'eau. La peau est composée à 70 % d'eau qui permet de lutter contre les agressions extérieures. Lorsque vous utilisez du gel hydro-alcoolique, pensez à vous hydrater pour éviter une peau de lézard.

Difficultés de concentration

Si l'on manque d'eau, le corps privilégie les organes vitaux : cœur, poumons... Le cerveau n'a alors pas sa dose et a du mal à se concentrer. Les sportifs doivent boire avant et pendant l'effort au risque de crampes douloureuses.