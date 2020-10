Michel Cymes vous révèle les vertus des multiples vitamines B et où les trouver

publié le 16/10/2020 à 09:51

C’est ce vendredi 16 octobre la journée mondiale de l’alimentation. Hier j'ai passé en revue toutes les vitamines dont notre organisme a besoin, sauf une : la vitamine B. Je lui réserve un traitement particulier parce que sous l’appellation "Vitamine B", on trouve une famille nombreuse. Il n’y a pas une, mais plusieurs vitamines B, dont l’utilité varie en fonction du petit numéro qui suit la lettre B : B1, B2, B3, etc.

Commençons par le commencement avec la vitamine B1. Elle intervient dans la croissance et la production d’énergie. En outre, elle participe à la transmission de l’influx nerveux. On la trouve dans le porc, les abats, le germe de blé, les produits céréaliers à grains entiers, mais aussi certains fruits et les légumes, qu’ils soient secs ou verts. Vous aurez noté qu’avez les fruits et les légumes, on est rarement dans l’erreur. Ils sont toujours dans les bons coups.

La vitamine B2, comme sa copine la vitamine B1, elle joue un rôle dans la production d’énergie, mais elle est aussi utile pour fabriquer des globules rouges, des hormones ou réparer certains tissus. Elle se niche dans les volailles, les mollusques, les œufs, les champignons et les produits laitiers, sans oublier les noix.

La vitamine B5 permet de lutter contre le stress

La vitamine B3 permet une croissance et un développement normaux. Comme les précédentes, on la retrouve dans la production d’énergie. Elle intervient aussi dans la synthèse des hormones sexuelles. Pour en faire le plein, voyez du côté du foie, de l’escalope de veau, sans oublier le thon, le saumon, la morue et les produits céréaliers à grains entiers.

Il y a en tout 8 vitamines B, même si la numérotation est un peu anarchique puisqu’elle va jusqu’à 12. J’enchaine donc avec la vitamine B5. Pour simplifier, disons qu’elle permet de lutter contre le stress. Adresses multiples et variées pour la trouver : la levure de bière, le foie de veau, les champignons, les noix de cajou, les flocons d’avoine, les lentilles ou l’avocat. Je ne vous donne à chaque fois que quelques aliments parmi les plus riches en vitamine dont il est question, mais vous voyez bien qu’on retrouve souvent les mêmes aliments.

Parmi ses multiples fonctions, la vitamine B6 œuvre quant à elle à la formation des globules rouges et à la régulation du taux de sucre dans le sang. Si vous en voulez, allez donc voir du côté de la volaille, des poissons, des pois chiches en conserve, des lentilles, du foie ou des graines de sésame et de tournesol.

La vitamine B9, vitamine de la femme enceinte

La vitamine B8, elle, est nécessaire au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Vous la trouvez dans le jaune d’œuf, les sardines, le soja, la banane ou les champignons. La vitamine B9, elle, est à ne pas négliger si vous attendez un heureux événement. C’est la vitamine de la femme enceinte parce qu’elle aide à se protéger contre certaines malformations congénitales, joue un rôle dans la production de l’ADN et le fonctionnement des systèmes nerveux et immunitaires. Bref, si vous êtes enceinte, Mesdames, sachez que bébé en a besoin donc ce n’est pas le moment de lésiner sur les abats, les légumes ou encore les graines de lin et de tournesol.

Dernière vitamine : la B12. On n’a pas trouvé mieux pour l’entretien des cellules nerveuses. Cette vitamine donne en outre un coup de main pour la fabrication du matériel génétique. Le lait, les poissons, les œufs, les viandes et les volailles en contiennent. On ne la trouve que dans les aliments d’origine animale.

Le tableau est tellement complet qu’on pourrait s’y perdre. Vous avez vu la diversité des aliments que je vous conseillais en fonction des vitamines. Donc s’il n’y a qu’une chose à retenir, c’est que, sans faire des comptes d’apothicaire, vous devez simplement manger équilibré et surtout diversifié.