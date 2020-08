Rentrée 2020 : 3 activités sportives contre le stress

Le stretching consiste à s'étirer, cela diminue votre stress et favorise la souplesse

La rentrée et le mois de septembre riment souvent avec stress et déprime. Pour éviter ce passage à vide, une activité sportive est idéale. Elle permet de se forger un moral d'acier en plus d'un corps sain.

Il est bien connu que le sport permet de se détendre grâce à l'endorphine produite par l'organisme. Les effets de cet hormone se font ressentir après une demi-heure d'exercice environ. Il peut même devenir addictif après un moment. L'endorphine reste l'hormone du bien-être et du plaisir.

Il existe de nombreuses activités à pratiquer chez soi ou en extérieur pour atteindre ce bien-être et surtout soulager le stress lié à la reprise du travail. La plus connue reste le yoga, cette pratique est bénéfique à de nombreux égards pour le corps.

Le yoga n'agit pas uniquement contre le stress, "il permet d'abord de faire baisser la pression artérielle. Les fonctions cérébrales sont également améliorées", explique le docteur Frédéric Saldmann.

Mais d'autres pratiques moins connues sont tout aussi efficaces pour rester zen. La rédaction de RTL en a listé quelques unes qui pourraient vous séduire.

1. Le Pilates

Il ne s'agit pas de l'activité préférée des stars pour rien. Le Pilates présente une multitude de bienfaits pour le corps : il développe les muscles, améliore la posture et assouplit. Cette pratique repose sur six concepts fondamentaux, la concentration, le contrôle, le centrage, la précision, la fluidité et la respiration.

Le Pilates permet de développer harmonieusement son corps mais aussi sa concentration et sa coordination. Il est démontré que ce sport diminue le mal de dos et le stress.

2. Le stretching

Il s'agit là de la meilleure activité pour se détendre. Comme son nom l'indique le stretching repose sur des étirements. Il complète idéalement une séance de sport. Cela consiste à s'étirer le corps et les muscles de plusieurs manières, pendant au moins 30 secondes à chaque fois.



En pratiquant le stretching, le corps s'assouplit. Les articulations se renforcent et les calories partent en fumée. En revanche le stretching est plus compliqué qu'il ne le paraît, tenir ces positions aussi longtemps demande beaucoup d'entraînement.

3. Le body balance

Un condensé de plusieurs pratiques. Le body balance mélange les postures de yoga et le gainage du style Pilates. Tout droit venu de Nouvelle-Zélande, il se pratique en groupe dans une salle et en musique.



Outre la sensation de bien-être et d'apaisement que le body balance procure, il favorise également le renforcement musculaire, la coordination, la concentration et la souplesse. Les cours se terminent généralement au sol avec une dizaine de minutes de relaxation.