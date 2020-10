Michel Cymes explique les bénéfices de chaque vitamine

publié le 15/10/2020 à 10:16

Demain c'est la journée mondiale de l'alimentation. L'alimentation est un sujet que j'aborde souvent mais sans détailler les vitamines qui nous sont bénéfiques.



Tout d'abord,la vitamine A est bonne pour la vision, la croissance des os et la santé de la peau. Elle protège aussi contre les infections. On la trouve dans les abats, le hareng et tout un tas de légumes comme la patate douce, la carotte, les épinards, le chou ou la courge. La vitamine B est une "sous famille" de la grande famille des vitamines, je vous en parlerai demain.

La vitamine C est excellente pour la santé en général mais surtout pour celle des os, des dents, du cartilage et des gencives. Elle protège contre les infections et accélère la cicatrisation. Quant à ses propriétés antioxydantes, elle ne souffre d'aucune discussion. On la trouve de préférence dans les légumes comme les brocolis, poivrons rouges ou betteraves. Mais elle est aussi présente dans beaucoup de fruits, les oranges, la mangue ou les kiwis.

Attention au risque de carence en vitamine D pendant l'hiver

La vitamine D est mieux synthétisée lorsque l'on s'expose à la lumière du jour ou au soleil. On parle souvent du risque de carence en vitamine D durant l'automne et l'hiver. Les rayons ultra-violets du soleil transforment certaines molécules de la peau en vitamine D et c'est heureux car elle est essentielle dans la santé des os et des dents. Elle joue par ailleurs un rôle dans la maturation des cellules comme le système immunitaire. On en trouve dans le foie de bœuf, le lait de vache et les poissons du type saumon, thon rouge, sardines...

La vitamine E a des propriétés anti-inflammatoires et des vertus pour le cœur. Elle se cache dans les amandes, les noisettes ou encore les avocats. La vitamine K, elle, intervient dans le processus de coagulation du sang, elle se niche dans les légumes, le chou de Bruxelles, les épinards, les asperges ou encore la laitue.