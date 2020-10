Michel Cymes met en garde sur la prise de mélatonine

publié le 13/10/2020 à 10:00

Michel Cymes souhaite s'arrêter ce mardi 13 octobre sur cette hormone produite naturellement par l'organisme humain mais qu'on trouve aussi sous forme de pilule en vente libre : la mélatonine. Facile à se procurer, certains imaginent pouvoir régler tous ses problèmes de sommeil comme par magie. Pour Michel Cymes, il importe de connaître les règles de bon usage des compléments alimentaires, surtout dans le cas de la mélatonine.

Ses surnoms parlent pour elle, "hormone du sommeil" ou "hormone de la nuit", la mélatonine est produite par une glande située à l'arrière du cerveau, la glande pinéale. Sa sécrétion se manifeste lorsque la lumière décline, autrement dit, lorsqu'elle se réveille, on s'endort. Elle régule notre cycle du sommeil.

Pour tout un tas de raisons, il peut y avoir des dysfonctionnements de la libération de la mélatonine, ce qui débouche sur des problèmes de sommeil. Et c'est dans ce cas qu'on a le réflexe d'acheter un complément alimentaire. On en prend une demi-heure avant de s'endormir, c'est plutôt efficace et bien plus malin que de se gaver de somnifères.

Or, il existe un minimum de précautions à prendre et de contre-indications à connaître.

Une ordonnance pour un dosage supérieur à 2mg

Il existe différents dosages selon les compléments alimentaires. Si l'on souhaite un dosage supérieur à 2mg, il faut impérativement disposer d'un avis médical justifiant ce dosage, donc l'ordonnance est ici incontournable. En-dessous de ce dosage, il est possible de se servir sans aucune prescription, ce qui n'exonère pas de se poser quelques questions au préalable.

Pour les personnes prenant des anti-dépresseurs, la mélatonine peut interagir avec eux, il faut donc en parler avec son médecin. Autre cas, les personnes prenant des anti-coagulants, l'avis médical est également indispensable. Il existe d'autres cas dans lesquels il est préférable de s'abstenir, notamment pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants, les adolescents, les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes ou inflammatoires, comme la maladie de Crohn.

À toutes ces personnes, l'Agence nationale de sécurité sanitaire déconseille les compléments de mélatonine à cause de possibles effets secondaire, comme des vertiges, somnolence, irritabilité, tremblements, nausées, douleurs abdominales et céphalées, c'est rare, mais ça existe.