publié le 18/02/2020 à 08:50

Ce mardi 18 février, penchons-nous sur les liens qui existent entre le sommeil et l’alimentation. Et vous allez être surpris parce qu'on ne va pas seulement parler du dernier repas de la journée, celui qui précède le dodo, mais de TOUS les repas de la journée.

Parce que si vous voulez optimiser vos chances d’enquiller les nuits réparatrices, il faut y penser dès le réveil, et donc lors du premier repas de la journée. Ce qui se passe dès le petit déjeuner va avoir des répercussions sur ce qui se passera le soir, quand vous irez au lit.

Il ne faut pas considérer les repas comme des étapes aléatoires qui vous permettent de tenir pour quelques heures. Il faut les considérer comme des rendez-vous qui synchronisent votre horloge biologique qui, elle, est réglée sur 24 heures. Mieux vaut privilégier une approche globale.

Un petit-déjeuner consistant et équilibré

Alors commençons par le petit déjeuner puisque c’est le premier repas de la journée. L’idéal, c’est qu’il soit consistant et diversifié. Céréales, fruits, laitages, protéines. Vous avez besoin de ce carburant pour permettre à votre machine corporelle d’avancer.

Les choses ont évolué ces dernières années mais on est encore, en France, assez dépendant de certains sucres rapides qui font du bien sur le coup mais qui vous ratatinent sur la durée. D’une manière générale, retenez cette formule : les sucres rapides sont synonymes de coup de barre à venir. Voilà, ça, vous pouvez l’encadrer et le mettre dans votre cuisine.

Protéines limitées et légumes au déjeuner

À midi, vous pouvez manger des protéines mais faites-le en quantité limitée. Bien entendu, les légumes sont indispensables et, au risque de me répéter, bannissez ou limitez le sucre rapide. Je sais bien qu’il est difficile de résister à une pâtisserie mais vous pouvez être sûr qu’elle va vous faire somnoler dans les heures qui suivent et altérer votre sommeil la nuit suivante.

Quelle collation pour le goûter ?

À 17 heures, si vous prenez une collation, optez pour un fruit plutôt que pour les biscuits industriels et à partir de 18 heures, oubliez le thé, le café et, ça va mieux en le disant, les boissons énergisantes ou supposées telles. Parce que vous avez beau vous convaincre que vous êtes loin d’être couché, vous allez mal dormir.

Féculents et sucres lents pour le dîner

Pour le dîner, privilégiez les féculents et sucres lents. Les lentilles, les pommes de terre, les pâtes et le riz, complet si possible. C’est cela dont vous avez besoin le soir. N’en avalez pas des tonnes non plus. Faites l’impasse sur le fromage. Réduisez, voire oubliez le pain.



Quant à l’alcool, franchement, si vous pouvez vous en passer, votre sommeil vous remerciera. On entend trop souvent dire que l’alcool assomme et qu’il est bon de boire un coup avant de se coucher. Mais c’est un contresens. L’alcool vous empêche de bien dormir et si vous vous couchez avec un coup dans le pif, vous vous réveillerez fatigué et repartirez dans un cercle vicieux car la fatigue au réveil, ça donne envie de quoi ? De se bourrer de sucres rapides. Et c’est comme ça qu’on repart pour un tour.