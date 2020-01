Alcool : dans quelles région de France en consomme-t-on le plus ?

publié le 14/01/2020 à 13:12

Alors que certains suivent actuellement le Dry January (mois de janvier sans alcool), l'agence sanitaire Santé publique France a publié de nouvelles données permettant d'établir un classement des régions qui consomment le plus d'alcool.

C'est en Occitanie que la proportion de personnes qui boivent de l'alcool tous les jours est la plus forte. À l'opposé, l'Île-de-France est celle où elle est la plus faible. En Occitanie, 12,6% des adultes de 18 à 75 ans boivent quotidiennement de l'alcool, contre 7,1% en Île-de-France. La moyenne nationale étant de 10%.

Dans les régions les plus consommatrices d'alcool, on retrouve ensuite la Nouvelle-Aquitaine (12,3%) et les Hauts-de-France (11,5%). De leurs côtés, la Normandie (7,9%) et les Pays-de-la-Loire (8,1%) sont en dessous de la moyenne nationale.

Les données varient entre la consommation quotidienne d'alcool et la consommation ponctuelle mais importante (boire une fois par mois six verres ou plus en une seule occasion).

Là encore, c'est l'Île-de-France qui affiche les chiffres les plus bas : cela concerne 13,9% des adultes, contre 20,5% en Bretagne, région où cette consommation est la plus élevée. La moyenne nationale est de 16,2%.