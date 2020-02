publié le 14/02/2020 à 08:50

Nous sommes le 14 février et le 14 février, c’est la Saint-Valentin. Et ce soir, sauf cataclysme, je suis à peu près certain d’avoir droit à ce fameux french kiss, qui fait notre réputation dans le monde entier, qui s’est imposé au fil du temps dans les films haletants d’Hollywood comme dans les comédies colorées de Bollywood, a fait rêver à la Mostra, sur les marches de Cannes ou le tapis rouge de la Berlinale.

Bref, le french kiss renvoie aux plus belles heures du plaisir esthétique et physique, aux plus belles représentations de ce que nous identifions, dans nos cultures occidentales, comme la quintessence du bien-être, le remède ultime contre le stress, l’expression générique de l’Amour. Avec un grand A. Comme quand on ouvre bien la bouche, pour mieux embrasser.

En plus, le french kiss cumule les bienfaits. Au-delà du plaisir que procure la rencontre des lèvres, zones érogènes par excellence, au-delà des flots d’ocytocine et de dopamine (hormones de l’addiction et du plaisir) déversées à l’occasion de cette bonne vieille pelle qu’est le french kiss, il y a ce que ce chercheur néerlandais a mis en évidence et qui va vous en boucher un coin : figurez-vous qu’à l’occasion d’un french kiss de 10 secondes, les protagonistes échangent quelque 80 millions de bactéries. Et c'est bon pour la santé parce que cela renforce l’immunité des 2 partenaires.

Une manière discrète de faire du sport, voire plus

En marge de cette très sérieuse conclusion, il y a d’autres avantages à pratiquer le french kiss. Ils sont anecdotiques, parfois dérisoires, mais là réside précisément leur charme. Primo, le french kiss, s’il est bien accompli, mobilise une trentaine de muscles, petits et grands zygomatiques inclus, ce qui est une manière élégante et discrète de faire du sport et d’affiner son visage, bien que, question calories, il convienne de raison garder : vous n’en perdrez pas plus de 3 par minute.

Plus sérieusement, le french kiss ne tolère pas l’approximation, l’amateurisme, la précipitation, bref, toutes choses susceptibles de compromettre ce bonheur que vous essayez patiemment de faire éclore. Là encore, je me réfère à la plus sérieuse des études (elle émane en l’occurrence de l’université américaine d’Albany) pour vous rappeler que 59% des hommes et 66% femmes confessent avoir déjà rompu avec leur nouveau partenaire pour cause d’incapacité à bien embrasser.

Le sexe est bon pour le cœur

Dernière chose qui va vous faire saliver. Elle consiste, en cette Saint-Valentin, à recourir à l’expertise de la Fédération Française de Cardiologie qui, chaque 14 février, nous rappelle que le sexe est bon pour le cœur. Et pas qu’au figuré. Je parle du muscle cardiaque. Nous ne sommes plus dans le french kiss, là.



Fin des préliminaires, on passe aux choses sérieuses. Je cite les cardios : "Antidépresseur, antidouleur, effet relaxant… Un rapport sexuel fait du bien et représente un effort physique d’intensité modérée comparable à l’énergie dépensée pour monter deux étages à bonne allure". Bref, en cette Saint-Valentin, c’est la fête pour ceux qui habitent au rez-de-chaussée.