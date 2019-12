publié le 19/12/2019 à 23:35

Le mode nuit de nos smartphones est-il vraiment bénéfique pour nos yeux ? Depuis plusieurs mois, Apple et Google proposent aux utilisateurs d'iPhone et de smartphones Android un type d'affichage spécial censé être plus agréable pour les yeux.

Baptisées "Night Shift" ou "Night Mode", ces interfaces remplacent les lumières claires par des nuances plus chaudes et rendent les couleurs moins agressives. Elles s'accompagnent aussi d'un filtre anti-lumière bleue aux teintes jaunes pour réduire la fatigue oculaire et favoriser l'endormissement.

Les bienfaits de ces interfaces très en vogue ne seraient finalement pas aussi évidents que le consensus à l'oeuvre dans l'industrie semblait l'affirmer. Selon une étude publiée le 16 décembre par l'Université de Manchester, ces modes d'affichage pourraient même avoir l'effet inverse à celui recherché car ils perturberaient l'horloge biologique des utilisateurs.

Mieux vaut réduire la luminosité

Les chercheurs expliquent que le mode nuit envoie des messages contradictoires au cerveau car les nuances nuancées émises par l'écran du smartphone sont en réalité plus proche des éléments que l’œil humain perçoit à la lumière naturelle du jour et que l'horloge biologique utilise pour déterminer les heures appropriées pour s'endormir et se réveiller.

Pour tirer ces conclusions, les chercheurs ont exposé des souris de laboratoire à des écrans dont ils ont ajusté la couleur sans modifier la luminosité. Ils ont ensuite observé que les animaux avaient été moins perturbés par les écrans de couleur bleue que par ceux dotés d'un filtre jaune.

Les scientifiques concluent qu'il est donc préférable de jouer sur la luminosité plutôt que d'utiliser le mode nuit car l'utilisation de lumières tamisées et froides est plus susceptible de ne pas impacter le sommeil que les filtres anti-lumière bleue. Même si dans l'idéal, il vaut mieux ne pas s'exposer aux écrans avant d'aller de se coucher.