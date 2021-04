publié le 16/04/2021 à 07:05

Consulter un médecin lorsque l'on fait ses courses, c'est désormais possible. Une téléconsultation en magasin, c'est ce que propose Monoprix qui vient d'ouvrir ses premiers espaces santé, porte de Chatillon au sud de Paris et à Troyes. Huit autres vont voir le jour en France avant l'été.

À l'entrée du magasin, les clients observent ce qui ressemble à une cabine téléphonique. Dedans, un fauteuil face à un écran pour réserver sa téléconsultation. Mais surtout plusieurs instruments. "Thermomètre, stéthoscope, et le médecin va complètement vous guider dans l'usage de l'outillage qui est là pour l'aider à poser le bon diagnostique", explique Maguelone Paré, directrice du concept et de l'innovation chez Monoprix.

"Au même titre qu'on vend des pommes bio et des vêtements, il est important pour nous d'adresser ces nouveaux besoins que sont ceux de prendre soin de soi. L'avantage ici c'est que vous avez tout un équipement que vous n'allez pas nécessairement avoir chez vous", poursuit Maguelone Paré. Comme un tensiomètre par exemple. Ça, Brigitte n'en a pas chez elle. "Je pense que c'est peut-être mieux que chez soi. Surtout que mon médecin n'est pas à côté et c'est toujours compliqué de prendre rendez-vous. Donc là, je trouve que c'est parfait", assure cette habituée du supermarché..

Et le fait de pouvoir obtenir une consultation en 15 minutes, 7 jours sur 7, intéresse aussi Nicolas, son sac de courses encore vide dans les mains. "Il n'y a plus besoin d'aller ailleurs, c'est assez pratique pour centraliser ses besoins, pour trouver tout ce qui est santé, parapharmacie et courses". Nicolas pourra aussi faire un test de vision dans cet espace santé et acheter plusieurs produits de parapharmacie.

