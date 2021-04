publié le 15/04/2021 à 19:03

Boris Ravignon était l'invité de RTL Soir ce jeudi 15 avril. Le maire de Charleville-Mézières s’est entretenu avec Emmanuel Macron sur la situation sanitaire. "Le président nous a confié ce qu'il prévoyait de faire, les engagements qu'il prenait. Il a esquissé la méthode qu'il compte proposer pour la réouverture des activités vers la mi-mai", nous explique-t-il.

"Vers la mi-mai, il y a une phase de réouverture qui se dessine", poursuit Boris Ravignon. Cette première phase "concernerait les musées, un certain nombre de lieux de culture et les terrasses", dit-il. Emmanuel Macron "a proposé une approche par phases. Il en a listé jusqu'à quatre, la quatrième étant la réouverture complète sans restrictions".

Concernant la situation sanitaire, Emmanuel Macron a expliqué "qu'on n'était pas encore arrivé au pic", explique le maire de Charleville-Mézières. Selon le chef de l'État, "entre le 25 et le 30 avril, on va pouvoir dépasser ce pic. Et c'est ensuite seulement qu'on va pouvoir imaginer la réouverture. Jusqu'à la fin du mois d'avril, on est dans une période difficile".

Au sujet du rythme de la vaccination, "les efforts qu'il nous exprime montrent qu'il souhaiterait que les choses aillent plus vite", rapporte Boris Ravignon.